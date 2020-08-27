Москва, 27 августа, 2020, 04:13 — ИА Регнум. Объём ввода жилья в России по итогам 2020 года может снизиться на 5% по сравнению с показателем прошлого года, сообщил 26 августа вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Жилье

«Падение будет около 5%, — сказал он. — Но это на самом деле не так много, учитывая, что мы два месяца практически, особенно Москва и Московский регион, вообще стояли, не строили ничего, а у них 20% объемов многоквартирного жилья в стране».

Хуснуллин добавил, что показателей прошлого года российским строителям «при удачном раскладе» удастся достичь уже в 2021 году, что станет хорошим результатом, поскольку российская экономика восстановится в 2022 году.

Ранее президент России Владимир Путин сообщал, что на фоне кризиса, вызванного пандемией, темпы ввода жилья в стране сократились на 11%.