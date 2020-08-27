Вашингтон, 27 августа, 2020, 03:36 — ИА Регнум. Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на использование нового экспресс-теста на коронавирус SARS-CoV-2, который при стоимости $5 выдаёт результат через 15 минут. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба компании-разработчика Abbott.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Компания, базирующаяся в штате Иллинойс, считает свою разработку BinaxNOW в сочетании с бесплатным мобильным приложением NAVICA способной помочь «вести нормальную повседневную жизнь» для десятков миллионов людей.

«Масштабность этого теста и приложения позволит десяткам миллионов людей получить доступ к быстрому и надёжному тестированию», — приводятся в сообщении слова Джозефа Петросино, главы отделения молекулярной вирусологии и микробиологии медицинского колледжа Бейлора.

К началу октября компания Abbott планирует довести производство тестов BinaxNOW до 50 млн в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Университета Джонса Хопкинса, на данный момент в мире зарегистрировано 24 028 537 случаев заражения коронавирусом. В том числе 5 817 538 — в США.

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