Бразилиа, 27 августа, 2020, 01:13 — ИА Регнум. Еще 47 161 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2 выявлен в Бразилии за последние сутки, а всего с начала пандемии в стране был подтвержден 3 717 161 подобный факт. Об этом сообщается на сайте бразильского минздрава.

Мартин Джонсон Хед. Пейзаж в Бразилии. 1890-е

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Из них 2 908 848 случаев закончились выздоровлением пациентов. Кроме того, количество летальных исходов при заболевании COVID-19 в Бразилии возросло за 24 часа на 1085 и достигло 117 665.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа посол РФ в Бразилии Сергей Акопов заявил, что это южноамериканское государство может стать одним из центров производства российской вакцины от коронавируса для всей Латинской Америки.