Вашингтон, 27 августа, 2020, 00:59 — ИА Регнум. Ураган «Лаура», достигший территории США, заставил американских военных перебросить бомбардировщики B-52 с базы ВВС в штате Луизиана, который попал в зону наступления природной стихии, передает телеканал ABC.

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик B-52

По сведению журналистов, самолеты покинули базу «Барксдэйл» и переведены в «более безопасное место».

Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа власти штатов Луизиана рекомендовали полутора миллионам человек эвакуироваться из-за угрозы урагана «Лаура».