ВВС США решили защитить несколько бомбардировщиков B-52 от урагана «Лаура»
Вашингтон, 27 августа, 2020, 00:59 — ИА Регнум. Ураган «Лаура», достигший территории США, заставил американских военных перебросить бомбардировщики B-52 с базы ВВС в штате Луизиана, который попал в зону наступления природной стихии, передает телеканал ABC.
U.S. Air Force
Стратегический бомбардировщик B-52
По сведению журналистов, самолеты покинули базу «Барксдэйл» и переведены в «более безопасное место».
Как сообщало ИА REGNUM, 26 августа власти штатов Луизиана рекомендовали полутора миллионам человек эвакуироваться из-за угрозы урагана «Лаура».