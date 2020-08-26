Приштина, Сербия, 27 августа, 2020, 00:49 — ИА Регнум. Спикер парламента Косово Вьоса Османи 26 августа провела онлайн-конференцию с представителями албанской диаспоры в США.

Kuvendikosoves.org Вьоса Османи

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Османи заявила, что успех Косово в диалоге с Сербией может быть возможен только при выполнении четырех условий, которые упущены правительством Авдуллы Хоти: легитимности правительства, наличия платформы для диалога, прозрачности работы правительства и получения мандата на ведение диалога от парламента.

Критика Османи в отношении Хоти идентична озвученной днем ранее спикером крупнейшей оппозиционной партии края Движение за самоопределение Перпаримом Крюэзиу.

По словам Османи, политика Хоти грозит «босниизацией» края.

При этом спикер косовского парламента подчеркнула, что роль США в диалоге с Косово незаменима, но выступила против обсуждения вопросов о разделении Трепчевского комбината и озера Уйман на встрече представителей Косово и Сербии в Вашингтоне 4 сентября.