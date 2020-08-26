Ростов-на-Дону, 26 августа, 2020, 21:46 — ИА Регнум. В среду, 26 августа, губернатор Ростовской области Василий Голубев впервые обратился с бюджетным посланием к главам муниципалитетов, депутатскому корпусу и правительству региона.

Пресс-служба губернатора Ростовской области Бюджетное послание губернатора Ростовской области Василия Голубева

В бюджетном послании глава региона определил ключевые целевые установки и параметры бюджетной политики на три года. Губернатор подчеркнул, что необходимо перейти от антикризисных мер к обеспечению устойчивого роста по всем направлениям экономики и социальной сферы. Главная цель при этом — повышение качества жизни на Дону.

«Задача не просто в кратчайшие сроки переломить ситуацию, сложившуюся в результате пандемии коронавируса, а запустить долгосрочные структурные изменения в экономике и в социальной сфере региона. Для этого предстоит сделать взвешенную перезагрузку бюджета для выполнения социальных обязательств. Ключевой приоритет — человек и его благополучие», — сказал Василий Голубев.

Первая и основная часть послания посвящены развитию социальной поддержки различных категорий граждан: от молодых семей до пожилых людей. Предложены меры в сфере соцзащиты, здравоохранения, образования, спорта, культуры.

Еще один заметный блок инициатив, выделенных в бюджетном послании, связан с созданием комфортной и безопасной среды для жизни на Дону. Он включает планы по обеспечению чистой водой, газификации, развитию дорожной сети.

Третий блок послания охватывает меры стимулирования донской экономики, в том числе через прирост инвестиций, развитие ТОСЭРов и поддержку малого и среднего бизнеса.

«Я бы отметила в бюджетном послании Василия Голубева тему сохранения субсидий на услуги ЖКХ. Казалось бы, 2% — это мелочь на бумаге, а в жизни это — несколько сотен тысяч семей, которые продолжат получать субсидию. И это действительно очень важная вещь — увидеть за этими двумя процентами живых людей. Василий Голубев — не первый год губернатор, и, я думаю, он действительно понимает важность таких субсидий и поддержки населения», — рассказала в беседе с корреспондентом ИА REGNUM политолог Алена Август.

«Также важна позиция по сохранению регионального материнского капитала. Несмотря на то, что многие говорят, мол, сейчас кризисные времена, нужно экономить. Но экономить нужно, наверное, на чем-нибудь другом, точно — не на детях, понятно, что это наша главная ценность», — уточнила она.

«В бюджетном послании Василия Голубева было уделено очень много внимания социальной поддержке — для учеников младших классов, для семей с недостаточным доходом, для многодетных семей. И все это поможет им продержаться в это, прямо скажем, не самое простое время», — добавила эксперт.

«Отмечу также, что много внимания было уделено и мерам социальной поддержки пожилых людей, в частности — задачам по профилактическим медосмотрам. Сейчас это крайне необходимо, потому что мы знаем, что часть людей болеют коронавирусом бессимптомно, и возможные последствия еще не ясны. Даже сами медики еще не могут сказать, на что конкретно надо обращать внимание каждому, чтобы понять серьезность последствий заболевания. А если будут обеспечены постоянные профилактические осмотры, то за здоровьем пожилых граждан будут следить, и вовремя отметят, когда нужно будет принять конкретные меры. К тому же — отдельное внимание к здравоохранению в регионе — это снова вопрос ФАПов, профилакториев. Ведь в Ростовской области очень большое количество мелких населенных пунктов, поселков, станиц, и там тоже необходимо обеспечить доступное здравоохранение», — подчеркнула Алена Август.

«Бюджетное послание Василия Голубева — очень выверенное, это не просто пожелание счастья, здоровья и благополучия всем, оно содержит в себе конкретные меры, которые четко отразятся на жизни конкретных категорий населения», — завершила свой комментарий эксперт.