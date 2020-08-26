Майами, США, 26 августа, 2020, 21:02 — ИА Регнум. Четвёртой категории по шкале Саффира-Симпсона достиг 26 августа ураган «Лаура», сообщает американский Национальный центр по наблюдению за ураганами.

Ураган

Это произошло у побережья Соединённых Штатов. Скорость ветра «Лауры» достигает 61 м/с, и он усиливается ещё.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лаура», который 21 августа сформировался над Атлантическим океаном как тропический шторм, а затем стал ураганом, продолжает двигаться на северо-запад. Скорость его движения 7,2 м/с.