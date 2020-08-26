Бишкек, 26 августа, 2020, 20:18 — ИА Регнум. За последние четыре месяца в Киргизии уровень долларизации банковских депозитов снизился до 40,6%, а кредитов — до 34,1%. Об этом на брифинге сообщил председатель национального банка Толкунбек Абдыгулов.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Доллары

По его словам, объем выданных кредитов в первом полугодии увеличился на 4,7% и составил 153 млрд сомов (более 146,2 млрд рублей), а депозитная база за тот же период выросла на 9% и составила 164 млрд сомов (около 156,8 млрд рублей).

«Это демонстрирует устойчивое развитие банковской системы республики», — подчеркнул глава финансового регулятора.