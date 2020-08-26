Рим, 26 августа, 2020, 19:07 — ИА Регнум. По данным навечер среды, 26августа, в Италии умерли35 458человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на13(днем ранее — на 4), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

(сс) Alberto Giuliani Врач в конце рабочей смены в госпитале для больных COVID-19. Италия

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Выздоровели206 329человек, за день этот показатель увеличился на314(днем ранее — на353).

Число подтвержденных носителей выросло на1367 (днем ранее — на878), что является самым высоким показателем за три с половиной месяца (с 12 мая).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет262 540. В настоящее время заражены20 753человек — на1039больше, чем днем ранее.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже четвертую неделю подряд. За это время оно увеличилось на 8500, то есть на 70%. При этом гораздо медленнее увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.