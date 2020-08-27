Санкт-Петербург, 27 августа, 2020, 09:33 — ИА Регнум. Академическая гимназия №56 Санкт-Петербурга — крупнейшая общеобразовательная школа не только в Санкт-Петербурге, но и во всем Северо-Западном регионе. Новый учебный год здесь начнут почти три тысячи учащихся — 2877 человек. 1 сентября они займут 99 классов в нескольких корпусах гимназии, расположенных в Петроградском районе города. О готовности гимназии к работе в новых условиях рассказали корреспонденту ИА REGNUM.

Елена Молчанова ИА REGNUM На входе всем посетителям и школьникам замеряют температуру тела.

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Елена Молчанова ИА REGNUM Новый учебный год в гимназии начнут почти три тысячи человек.

В 2002 году на базе гимназии был открыт крупный образовательный комплекс, который в настоящее время включает в себя: дошкольное отделение (262 воспитанника — 10 групп), начальную школу на Пудожской улице (587 учащихся — 20 классов) и на Крестовском острове (474 учащихся — 17 классов), среднюю школу на Каменноостровском проспекте (723 учащихся — 25 класса) и старшую школу на Чкаловском проспекте (1093 учащихся — 37 классов).

Http://spbroditeli.ru/ Заявление о ситуации с началом 2020-2021 учебного года

С заботой о каждом

По словам директора школы Сергея Данилова, всё, что было возможно сделать в школе для профилактики вирусных инфекций — сделано: закуплены все необходимые по нормам СанПиН материалы, составлены графики входа учащихся и питания в столовой. Однако в гимназии решили не вводить рекомендованное ступенчатое расписание, поскольку при таком невероятном количестве детей и классов попросту не хватит учителей.

Елена Молчанова ИА REGNUM В коридорах и рекреациях установлены санитайзеры.

«В начальной школе можно сделать всё что угодно, потому что в начальной школе у каждого есть свой кабинет и свой учитель. Начальная школа может работать в тех условиях, которые заданы, а вот разработать такое расписание в средней и старшей школе — очень сложно, — отметил собеседник ИА REGNUM. — Там же не один класс, и надо составить расписание так, чтобы оно не попадало на промежутки уроков. А то получится, что из-за смещения учитель не доведёт у одних и не попадёт вовремя к другим на урок».

День знаний без торжеств

Как и в других школах Петербурга, занятия в гимназии №56 начнутся 1 сентября в очной форме. Пока дети и учителя скучают по школе — этим нужно воспользоваться, считает дирекция гимназии: «Сейчас очень хочется попытаться этот мейнстрим сохранить», — отметил Сергей Данилов. Вернуться к дистанционному формату можно будет в любой момент.

Елена Молчанова ИА REGNUM В школе очень ждут учеников.

Что касается празднования 1 сентября, то в этом году оно пройдет в торжественных условиях лишь для первоклассников. Надо отметить, что до пандемии гимназия организовывала праздник для всех учеников: арендовалась «Сибур Арена» на семь тысяч человек, продумывалось масштабное мероприятие. В коронавирусных условиях это стало невозможно.

Елена Молчанова ИА REGNUM В школе разработали график посещения и питания учащихся.

«Такого праздника в этом году не будет, — вздохнул с сожалением Сергей Данилов. — Мы арендовали малое поле Петровского стадиона. Там будет мероприятие только для первоклассников и их родителей. А вот ученикам девятых и одиннадцатых классов придется ждать выпускного».

Елена Молчанова ИА REGNUM Академическая гимназия № 56 — крупнейшее учебное заведение не только в Петербурге, но и во всем СЗФО.

К слову, останутся без особых мероприятий десятиклассники. В другое время в начале сентября они выезжали на несколько дней в лагерь, чтобы ближе познакомиться друг с другом и педагогами. В целях безопасности в этом году также решили от этой традиции отказаться.

Елена Молчанова ИА REGNUM Учебный год в гимназии будет в очном формате.

Невыполнимые рекомендации?

Соблюсти все предписания Роспотребнадзора очень сложно. К слову, это же отмечают и родители учеников. В опубликованном на днях заявлении петербургского городского родительского комитета указывается, что согласно требованиям СанПиН детям приходить в школы нужно задолго до начала уроков и всё это время находиться в одном классе.

Елена Молчанова ИА REGNUM Все учебные помещения школы оборудованы рециркуляторами.

«В этих условиях невозможно обеспечить полноценный учебный процесс, — говорится в документе. — Мы видим, что попытка выполнить требования СанПиН образовательными организациями приводит к рискам срыва полноценного учебного процесса, обеспечения нормального питания в школах, создает ситуацию конфликтов между родителями и администрацией школ, вынужденных подчиняться требованиям санитарных правил, несовместимых, по факту с очной формой обучения».

Педагогов и родителей возмутило, что чиновники, сидя в кабинетах и составляя санитарные правила, не представили себе, как их будут выполнять. С одной стороны, повесить санитайзеры в каждом коридоре и кабинете, закупить дезинфицирующие лампы и рециркуляторы, термометры и многое другое — вопрос финансовый. А с другой, введение строгих правил поведения в стенах образовательного учреждения, при том что за порогом школы их практически нигде не соблюдают — нецелесообразно.

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