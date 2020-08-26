Пандемия в Киргизии: в мечетях разрешили пятничные молитвы и проповеди
Бишкек, 26 августа, 2020, 17:55 — ИА Регнум. Духовное управление мусульман Киргизии ослабило карантинные меры, ранее введенные из-за резкого роста числа случаев COVID-19, вновь разрешив проводить в мечетях пятничные проповеди и молитвы.
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В муфтияте уточняют, что при этом должны строго соблюдаться санитарные нормы до и во время богослужений:
- перед входом в мечеть прихожанам будут измерять температуру тела;
- прихожанам без защитных масок в мечеть вход запрещен;
- между прихожанами должна соблюдаться дистанция не менее полутора метров;
- прихожанам запрещается здороваться за руку и обниматься;
- омовение прихожане должны делать до прихода в мечеть.
Также в духовном управлении отметили, что детям, пожилым, больным и лицам с повышенной температурой запрещается посещать мечети.
ИА REGNUM напоминает, что с 13 марта 2020 года из-за пандемии коронавирусной инфекции во всех мечетях Киргизии запретили проводить пятничные проповеди и коллективные молитвы.