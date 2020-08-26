Керчь, Крым, 26 августа, 2020, 17:53 — ИА Регнум. Один человек пострадал при пожаре в жилом доме в Керчи, сообщили 26 августа в МЧС России. Пожар произошёл в десятиэтажном жилом доме на улице Кирова.

82.mchs.gov.ru Пожар в жилом доме в Керчи

Сообщение о пожаре поступило днём 26 августа. На место незамедлительно были направлены пожарные расчеты по повышенному номеру сложности.

По предварительным данным, пожар произошёл на уровне восьмого и девятого этажей. Известно об одном пострадавшем.

Ранее сообщалось о возможном взрыве газа — очевидцы сообщали о вылетевших стеклах в соседних домах.