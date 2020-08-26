Подгорица, 26 августа, 2020, 17:26 — ИА Регнум. В Черногории 30 августа пройдут очередные парламентские выборы, а также местные выборы в ряде муниципалитетов.

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Центральная избирательная комиссия разработала рекомендации по организации избирательного процесса в условиях эпидемии коронавируса.

Основные требования это: сохранение физической дистанции до, во время и после нахождения на избирательном участке; дезинфекция рук до и после голосования, ношение маски при голосовании, за исключением процесса определения личности избирателей."Заседания комиссий организуются в помещениях, вместимость которых обеспечивает соблюдение необходимого минимального физического расстояния между членами в два метра. Помещения, помимо просторных, должны быть хорошо освещены и иметь возможность естественной вентиляции. Дезинфекцию рабочих поверхностей зала следует проводить до и после каждого голосования. Ношение масок обязательно независимо от дистанции. Обеззараживание рук при входе и выходе из участка обязательно», — констатируют в ЦИК.