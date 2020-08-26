Санкт-Петербург, 26 августа, 2020, 17:39 — ИА Регнум. В 2021 году рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги в Петербурге в целом составит 3,5%, что ниже официального уровня инфляции. Соответствующее предложение губернатор Северной столицы Александр Беглов направил в Федеральную антимонопольную службу, которая следит за тарифным регулированием в сфере ЖКХ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Квитанции на оплату ЖКХ

«Постановление об утверждении предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги ФАС опубликует до декабря 2020 года. После этого Комитет по тарифам Санкт-Петербурга установит тарифы на тепло, воду, газ и электричество, которые вступят в силу с 1 июля 2021 года», — пояснили в Смольном в среду, 26 августа.

Как подчеркивают власти города, предлагаемый на 2021 год индекс изменения платы граждан за коммунальные услуги станет самым низким с 2014 года.

В Петербурге в 2018 году на региональном уровне индекс роста тарифов был утвержден в размере 5%, в 2019 году — 4,3%, в 2020 году — 3,5%, что ниже предельных показателей федерального индекса и ниже уровня инфляции.

«Средний платеж в Санкт-Петербурге сегодня на 37% меньше, чем в Москве, и ниже, чем в некоторых регионах», — заявляют в правительстве Санкт-Петербурга.

Там подсчитали, что в 2020 году коммунальные платежи увеличились всего на 3,3%.

По данным Петростата, в январе-июне 2020 года услуги жилищно-коммунального хозяйства, оказываемые населению, подорожали в городе на 2,9%. При этом реальная заработная плата в июне 2020 года, по сравнению с июнем 2019 года, увеличилась в городе на 0,3%.