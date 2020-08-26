РПЦ сделала ставку на нейтралитет: о смене экзарха в Белоруссии
Минск, 26 августа, 2020, 15:35 — ИА Регнум. Основной причиной смены экзарха РПЦ в Белоруссии было желание сделать ставку на местного уроженца, а также показать, что позиция церкви в нынешнем политическом конфликте — нейтралитет, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 26 августа, религиовед Роман Лункин.
(сс) Insider
Кафедральный Свято-Духов собор, Минск
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25 августа Священный синод РПЦ принял прошение митрополита Минского и Заславского Павла об освобождении от должности экзарха всея Белоруссии. Новым экзархом стал епископ Борисовский и Марьиногорский Вениамин.
«Возможно, митрополит Павел действительно просил об отставке, потому что не хотел ввязываться в политические дрязги. Но в любом случае в период политического кризиса менять экзарха — очень опасный шаг.
Можно предполагать, что основная причина замены — желание сделать ставку на митрополита Вениамина как на уроженца Белоруссии, человека, вся карьера которого связана с Белоруссией. К нему будет сложнее придраться. Митрополит Павел не был своим ни для белорусской власти, ни для сторонников белорусской национальной идентичности.
Московский патриархат, на самом деле, спокойно относится к национальным традициям и идентичностям церквей. По факту белорусский экзархат и есть национальная церковь. Но это не является гарантией от возможных будущих обвинений. Патриархат хочет упредить возможные будущие упреки в том, что он якобы давил белорусскую национальную идентичность. Он делает ставку на нейтралитет и не выбирает ни одну из сторон политического конфликта.
В будущем может возникнуть необходимость поддерживать отношения с белорусской оппозицией, со сторонниками национальной церкви. Павлу это делать было бы неудобно. Сейчас в белорусской оппозиции говорят, что у них нет планов по созданию новой национальной церкви. Но это либо ложь, либо лукавство. Как только ситуация изменится, такие планы у них обязательно появятся — методом создания новой или же раскола действующей церкви», — отметил Роман Лункин.