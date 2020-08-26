Вильнюс, 26 августа, 2020, 13:41 — ИА Регнум. С начала несанкционированных протестов, которые начались в Белоруссии после состоявшихся 9 августа выборов президента, 11 белорусских граждан попросили убежища в Литве. Об этом 26 августа рассказала директор департамента миграции при литовском МВД Эвелина Гудзинскайте в эфире радио LTR.

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»Десять из них заявили о том, что просят убежища, прибыв на границу. Один из обратившихся уже некоторое время находился в Литве», — сказала она.

Гудзинскайте уточнила, что все обратившиеся за убежищем заявили, что опасаются за свою безопасность.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песковне стал комментировать слова экс-кандидата в президенты БелоруссииСветланы Тихановской о «мирной революции» в республике.