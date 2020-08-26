Алтайский край, 26 августа, 2020, 13:21 — ИА Регнум. Туристический сезон в Алтайском крае хотя и начался позднее, чем обычно, из-за эпидемии коронавируса и ограничительных мероприятий, но гостей в регион приехало много. Некоторые из них побывали в Чарышском районе, который является одной из красивейших и труднодоступных горных алтайских территорий. К разочарованию многих, живописные места близ села Сентелек оказались завалены бытовым мусором.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Живописные места близ села Сентелек

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Как сообщают алтайские активисты Общероссийского народного фронта, пользователи уже разместили в социальных сетях много фотографий стихийных свалок, сравнив происходящее с экологической катастрофой. Туристы пишут, что еще несколько лет назад свалок здесь не было. Они опасаются, что весной мусор окажется в реке Чарыш.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Близ села Сентелек

Эта ситуация послужила поводом для обращения общественников к региональным властям, надзорным органам, в администрацию Чарышского района и к руководству ООО «Спецобслуживание-Центральное». Как пояснил модератор тематической площадки ОНФ «Экология» в Алтайском крае Алексей Грибков, необходимо наладить взаимодействие по ликвидации обнаруженных свалок.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Алтайский край. Близ села Сентелек

Как уже сообщало ИА REGNUM, так называемая мусорная реформа, стартовавшая в большинстве регионов России, сопряжена с большими проблемами. Исключением не стал и Алтайский край. Основной вопрос — определение реального норматива на вывоз мусора.

Проведя конкурс на выполнение научно-исследовательских работ по определению нормативов накопления твердых коммунальных отходов на территории Алтайского края, дифференцированных по категориям объектов, на которых образуются отходы, и заплатив подрядной организации более восьми миллионов рублей, чиновники были вынуждены отказаться от получившихся тарифных расчётов.