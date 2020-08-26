Москва, 26 августа, 2020, 13:22 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал комментировать слова экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской о «мирной революции» в Белоруссии, передает ТАСС

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

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По словам Пескова, Россия не вмешивается во внутренние дела других стран, поэтому комментарии по этому поводу излишни.

«Давать какие-либо оценки происходящему в республике означает вмешательство в дела союзнической Белоруссии. Этого мы делать не будем», — подчеркнул он.

Как сообщает ИА REGNUM, ранее Светлана Тихановская заявила о том, что в Белоруссии в настоящий момент происходит «мирная революция».

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