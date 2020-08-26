Стокгольм, 26 августа, 2020, 14:39 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Швеции аннулирует свою рекомендацию гражданам не посещать Болгарию, Нидерланды и Румынию. Решение внешнеполитического ведомства вступит в силу с 27 августа. Об этом со ссылкой на пресс-релиз министерства иностранных дел Швеции 26 августа сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

(сс) gustavmelin0 Пассажирская авиация

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«Сегодняшнее решение означает, что мы продолжаем постепенно предоставлять возможность путешественникам посещать определенные части Европы, но мы продлеваем рекомендации не посещать остальные страны. Однако путешественники должны учитывать тот факт, что ситуация продолжает меняться как в наших соседних странах, так и в остальной части Европы», — говорится в пресс-релизе министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

Напомним, что министерство иностранных дел ранее уже сняло ограничения на посещение Андорры, Бельгии, Дании, Франции, Греции, Исландии, Италии, Хорватии, Лихтенштейна, Люксембурга, Монако, Норвегии, Польшы, Португалии, Сан-Марино, Швейцарии, Испании, Чехии, Германии, Венгрии, Ватикана и Австрии.

Для других стран Евросоюза, Европейской экономической зоны и Шенгенской зоны, а также Соединенного Королевства запрет на международное сообщение продлен до 9 сентября 2020 года.