Москва, 26 августа, 2020, 12:41 — ИА Регнум. Несмотря на то, что спрос на бензин в конце июля 2020 года достиг докризисных показателей, многие рынки других видов топлива по-прежнему находятся в депрессивном состоянии. Об этом 26 августа заявил заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов на телеканале «Россия 24».

JirkaF Бензин

«Восстановление происходит неравномерно. Люди стали больше передвигаться после снятия ограничительных мер, больше ездить на автомобилях, и уже в конце июля спрос на бензин приблизился к докризисным показателям», — заявил Фролов.

«При этом большая часть границ до сих пор закрыта, самолёты не летают. Соответственно, спрос на авиакеросин до сих пор не восстановился в должной мере», — добавил он.

Ранее нефтяные котировки пошли вверх на фоне свежих данных Американского института нефти о том, что запасы США 14−21 августа сократились по всем пунктам: и в отношении сырой нефти, и бензина, и запасов в главном нефтехранилище страны в Кушинге. При этом запасы нефти в государствах ОЭСР в 2020 году превысили 3,23 млрд баррелей — на 291 млн выше среднего пятилетнего уровня.