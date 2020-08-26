На Среднем Урале количество безработных выросло более чем в четыре раза
Екатеринбург, 26 августа, 2020, 12:45 — ИА Регнум. В Свердловской области многократно увеличилось по сравнению с 2019 годом количество безработных жителей. Об этом сообщается в статистике Свердловскстата.
Анна Рыжкова ИА Красная Весна
Безработный в поисках работы
Если на конец июля 2019 года безработными признавались 25 тыс. жителей, то на конец июля 2020 года — 106,6 тыс. Это рост в 4,3 раза по сравнению с прошлым годом.
98,8 тыс. человек, по итогам первых семи месяцев 2020 года, получают пособие по безработице.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Беседин сообщал, что каждый день Свердловская область пополняется 700−750 безработными.