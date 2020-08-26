Воронеж, 26 августа, 2020, 12:16 — ИА Регнум. Все образовательные учреждения Воронежской области готовы работать в новых условиях и исполнять рекомендации Роспотребнадзора. Об этом ИА REGNUM сообщил руководитель департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Олег Мосолов.

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

Как пояснил руководитель департамента, во все образовательные организации приобретаются за счёт средств областного бюджета рециркуляторы бактерицидного типа — такое оборудование может работать и в момент нахождения людей в помещении. Приобретаются также цифровые термометры для ежедневной термометрии и дезинфицирующие средства.

По возможности за каждым классом в школах будут закрепляться отдельные кабинеты, однако обеспечение социального дистанцирования между классами в полной мере зависит от площади школы. В частности, в сельских малокомплектных школах площадь позволяет исполнить требование. Занятия в кабинетах физики, химии, музыки, физкультуры, ИЗО, технологии и информатики будут проводиться в обычном режиме с проветриванием и обработкой поверхностей после каждого занятия.

«Сокращение численности детей в классах, а также учебы в разное время вызывает определенную сложность в школах с большим количеством обучающихся. Это связано с невозможностью расширения площади существующих школ, закрепленными задействованными в образовательном процессе кабинетами, сложностью построения расписания, уже сложившимся комплектованием педагогического коллектива и системы оплаты труда. Тем не менее, в каждой образовательной организации региона разрабатывается график прихода детей в организацию с разрывом во времени и распределением групп по разным входам в здание», — уточнил Олег Мосолов.

Отдельный вопрос — организация питания детей в школах, тем более с 1 сентября все дети с первого по четвертый класс будут получать бесплатные горячие завтраки. Как пояснил руководитель департамента образования, в столовых и пищеблоках будут соблюдаться все требования Роспотребнадзора. Санитарная обработка помещений будет проводиться после каждого приема пищи, сотрудники пищеблока будут работать в масках и перчатках. Группы учащихся будут находиться друг от друга не менее чем в полутора метрах. Также перед входом в блок питания устанавливают санитайзеры — они устанавливаются и в туалетных комнатах, у раковин. В школах будут проводить регулярную дезинфекцию обеденных столов, обеденных приборов и посуды, регулярное проветривание помещений. В случае отсутствия посудомоечных машин в школах будет применяться одноразовая посуда.

Отметим, что всего 1 сентября в Воронежской области за парты сядут 234 тыс. школьников. Линейки в регионе проводить разрешили, однако только для учащихся 1, 9 и 11 классов.