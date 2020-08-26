Минск, 26 августа, 2020, 11:55 — ИА Регнум. Порядка 17 тыс. человек вышли 25 августа на улицы белорусских городов для участия в акциях в поддержку мира, безопасности и спокойствия в Белоруссии. Об этом 26 августа сообщает пресс-служба МВД республики.

Митинг в поддержку Лукашенко

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"В мероприятиях в поддержку мира, безопасности и спокойствия приняли участие не менее 16 750 человек. Наиболее активно — в Брестской и Гродненской областях, а также в столице и Минской области», — говорится в сообщении ведомства республики.

При этом отмечается, что в несанкционированных протестных акциях в стране, которые состоялись в тот же день, принимало участие не более 4800 человек. Участников данных акций больше всего было в Минске, Бресте и Молодечно.

Как сообщало ИА REGNUM, в ходе несанкционированных акций протеста, которые состоялись 25 августа в столице Белоруссии, сотрудниками белорусского МВД был задержан 51 человек.