Вильнюс, 9 октября, 2019, 11:15 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

Департамент миграции Литвы лишил российского музыканта Василия Вакуленко, известного под сценическим псевдонимом Баста, литовского вида на жительство за якобы «фиктивную коммерческую деятельность», пишет сегодня, 9 октября, литовский новостной портал 15min.lt.

Вакуленко получил литовский вид на жительство в связи с тем, что стал владеть половиной акций компании Autoklanas, однако литовские миграционные службы, а позже и суды, решили, что компания ведёт фиктивную деятельность и необходима Вакуленко только для вида на жительство в стране ЕС, который также позволяет свободное перемещение по Шенгенской зоне.

Шенгенская зона

Вторым собственником компании Autoklanas был Антон Треушников.«Сам Вакуленко называет Треушникова своим другом. Треушников — советник правления СМП Банк, которые принадлежат банкирам Владимира Путина Аркадию и Борису Ротенбергам», — пишет издание, которое в целом подчёркивает, что Вакуленко «запрещён въезд на Украину за поддержку аннексии Крыма», что он даже участвовал в комиссии при выборе лучшей песни о Крымском мосте.

«При этом сам Вакуленко, — отмечает издание, — пытался через суд опротестовать решение литовской миграционной службы и указал, что компания Autoklanas в Паланге арендует гостиницу Vasaros ambasada, то есть ведёт деятельность, а инспекторы довольствовались лишь тем, что прошли по указанным при регистрации компании адресам, не нашли там её и официально решили, что деятельность фиктивная». Суд отклонил аргумент о договоре об аренде гостиницы в Паланге на 11 номеров, а позже жалобы не приняли и суды высших инстанций. Треушников был лишён литовского вида на жительство одновременно с Вакуленко. Решения были приняты ещё в 2017 году, а в 2018 году проходили судебные слушания. Вид на жительство Вакуленко должен был действовать до конца 2019 года с возможностью продления.