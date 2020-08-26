Калуга, 26 августа, 2020, 11:21 — ИА Регнум. В Калужской области с 26 августа отменены ранее действующие ограничения, в том числе для граждан старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Карантин завершён

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Согласно подписанному врио губернатора Владиславом Шапшей постановлению областного правительства, гражданам в возрасте старше 65 лет разрешены выход на улицу, посещение магазинов и поездки на общественном транспорте. Одновременно сняты ограничения на плановые визиты к врачам.

Режим ограничений для пожилых граждан и хронических больных в связи с новой коронавирусной инфекцией в регионе был введен 27 марта. Масочный режим в Калужской области продолжает действовать.