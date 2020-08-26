Вашингтон, 26 августа, 2020, 10:27 — ИА Регнум. Количество новых выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией в США снижается с каждым днем, это может быть связано с систематическим использованием индивидуальных защитных масок. Об этом 26 августа сообщает агентство Associated Press со ссылкой на данные Университета Джонса Хопкинса.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В последние дни в США ежедневно выявляют примерно по 43 тысячи новых заразившихся SARS-CoV-2, что на 21% меньше по сравнению с началом текущего месяца.

При этом уточняется, что доля положительных результатов проводимых тестов на коронавирус также уменьшилась с 7,1% до 6,3%, однако при этом ежесуточное число таких анализов тоже снизилось.

Как считает доктор Моника Ганди, которая является специалистом по инфекционным заболеваниям из Калифорнийского университета в Сан-Франциско, причиной снижения выявляемых случаев может быть сознательность жителей США, теперь понимающих способы передачи вируса и всё чаще использующих защитные маски. Ещё одна возможная причина — повышение общего иммунитета к коронавирусу.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории США выявлен 5 779 371 заразившийся коронавирусом при 178 524 умерших от COVID-19 и 2 053 699 выздоровевших от нового заболевания.