Мехико, 26 августа, 2020, 04:13 — ИА Регнум. В Мексике за прошедшие сутки скончались 650 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба мексиканского министерства здравоохранения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 в этой латиноамериканской стране достигло 61 450. Также за 25 августа в Мексике подтвердили еще 4916 случаев заражения новым коронавирусом. Всего с начала пандемии на мексиканской территории был выявлен 568 621 инфицированный.

Как сообщало ИА REGNUM, к 26 августа во всем мире было подтверждено 23 518 343 случая заражения новым коронавирусом. Общее количество умерших в результате болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, достигло 810 492.