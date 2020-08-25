Москва, 25 августа, 2020, 21:30 — ИА Регнум. На пожаре в жилом доме в Москве пожарные спасли четырёх человек, сообщает 25 августа ТАСС.

Moscow.mchs.ru Пожарные МЧС

Возгорание произошло на втором этаже дома, расположенного по адресу: ул. Алтайская, д. 33/7. Пожар был ликвидирован в 18:54.

Во время тушения из соседних квартир были спасены четыре человека, в том числе четырёхлетний ребёнок. Пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар произошел утром 25 августа на территории птицеводческого комплекса в деревне Старое Рахино Новгородской области, сильное задымление и огонь стали причиной гибели 140 тысяч цыплят.