Стокгольм, 26 августа, 2020, 08:12 — ИА Регнум. 25 августа в 14:40 (GMT+2) воинские подразделения Вооруженных сил Швеции прибыли на остров Готланд, расположенный в Балтийском море. Переброска осуществлялась в рамках «мероприятий по обеспечению боеготовности». Министр обороны Швеции Петер Хультквист назвал данный шаг «сигналом в адрес России и союзников Швеции». Об этом 25 августа сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Government.se Питер Хультквист

«Действия Вооруженных сил Швеции на Готланде и в Балтийском море являются сигналом в адрес России и союзников Швеции… Это будет продолжатся столько, сколько мы считаем разумным», — сказал министр обороны Хультквист.

В настоящее время в шведской прессе появляются сообщения, согласно которым Швеция принимает экстренные меры в рамках «мероприятий по обеспечению боеготовности» в Балтийском море и на острове Готланд. По заявлению Вооруженных сил Швеции, на остров будут переброшены дополнительные силы и средства. По данным журналистов SVT Nyheter, причина активизации шведских военных заключается в проведении военных учений российскими военнослужащими и возросшей активности сил НАТО в Балтийском море.

«Речь идет об оперативных мероприятиях, которые включают в себя привлечение военно-морского флота, авиации и полевой армии, и они направлены на то, чтобы подчеркнуть суверенитет и целостность Швеции. Учитывая внешнюю ситуацию и активность, которая происходит в непосредственной близости, для Вооруженных сил Швеции разумно проводить данные мероприятия… Со временем ситуация ухудшилась. У нас уже есть история с Крымом, Грузией и продолжающимся конфликтом на Украине, а также беспорядками в Беларуси. Это влияет на общую ситуацию и проводимые учения», — объяснил Хультквист.