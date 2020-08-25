Москва, 25 августа, 2020, 20:18 — ИА Регнум. Оскорбительными назвали обвинения в адрес российских врачей, которые оказывали помощь блогеру Алексею Навальному, в МИД РФ. Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало 25 августа соответствующее заявление.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

«Считаем глубоко оскорбительными обвинения в некоем стремлении «сокрыть истину», звучащие из западных столиц в адрес омских врачей, незамедлительно оказавших Навальному высококвалифицированную помощь», — говорится в сообщении.

Российское внешнеполитическое ведомство напомнило, что врачам из Германии, куда был по настоянию родственников отправлен Навальный, была передана история болезни пациента в полном объёме.

МИД РФ отметил, что рассчитывает на профессионализм немецких врачей, которые, как надеется Москва, «не допустят использования результатов их лабораторных исследований в каких-либо политизированных целях».

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель после объявления берлинской клиникой Charite об отравлении Навального призвал Москву к немедленному расследованию.