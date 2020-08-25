Москва, 25 августа, 2020, 19:32 — ИА Регнум. Свою оценку встрече со Светланой Тихановской (кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 г.) дал заместитель американского госсекретаря Стивен Биган в ходе беседы с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщили 25 августа в пресс-службе МИД РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

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Лавров, отвечая на вопрос, делился ли Биган впечатлениями от встречи с Тихановской, сказал, что да, делился. По оценке Бигана, встреча с Тихановской «была полезной». Вашингтон приветствует, чтобы так называемый Координационный совет, возглавляемый Тихановской, «вступил в диалог» с руководством Белоруссии.

Лавров «На это мы сказали, что считаем важным дать самим белорусам возможность определиться, кто будет участниками общенационального диалога».

Лавров добавил, что, говоря с Биганом, указал на то, что в самой Белоруссии далеко не все считают Координационный совет (возглавляемый Тихановской) легитимным. Причём даже оппозиция не единодушна в этом вопросе.

Лавров «Многие его члены постфактум узнали о том, что их туда включили. С ними никто не советовался. Есть уже примеры, когда включённые в состав этого совета персонажи вышли из него».

Глава МИД РФ пояснил, что Москве хотелось бы понять, «каковы всё-таки политические критерии, на которых этот координационный совет хочет функционировать». Например, о плане действий совета нет чёткой информации: даже цели совета, указанные на сайте Тихановской, «весьма противоречивы».

Лавров «Потом эти цели исчезали на сайте. Ну, и состав персоналий, которые в этом совете представлены, вызывает вопросы в отношении того, как они видят связи с Российской Федерацией».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров и Биган, прибывший сегодня, 25 августа, в Москву, обсудили ситуацию в Белоруссии.