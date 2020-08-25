Лавров: Биган рассказал о встрече с Тихановской
Москва, 25 августа, 2020, 19:32 — ИА Регнум. Свою оценку встрече со Светланой Тихановской (кандидат в президенты Белоруссии на выборах 2020 г.) дал заместитель американского госсекретаря Стивен Биган в ходе беседы с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, сообщили 25 августа в пресс-службе МИД РФ.
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Лавров, отвечая на вопрос, делился ли Биган впечатлениями от встречи с Тихановской, сказал, что да, делился. По оценке Бигана, встреча с Тихановской «была полезной». Вашингтон приветствует, чтобы так называемый Координационный совет, возглавляемый Тихановской, «вступил в диалог» с руководством Белоруссии.
Лавров добавил, что, говоря с Биганом, указал на то, что в самой Белоруссии далеко не все считают Координационный совет (возглавляемый Тихановской) легитимным. Причём даже оппозиция не единодушна в этом вопросе.
Глава МИД РФ пояснил, что Москве хотелось бы понять, «каковы всё-таки политические критерии, на которых этот координационный совет хочет функционировать». Например, о плане действий совета нет чёткой информации: даже цели совета, указанные на сайте Тихановской, «весьма противоречивы».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лавров и Биган, прибывший сегодня, 25 августа, в Москву, обсудили ситуацию в Белоруссии.