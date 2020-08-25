Рим, 25 августа, 2020, 19:16 — ИА Регнум. По данным на вечер вторника, 25августа, в Италии умерли35 445человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на4(как иднем ранее), сообщили журналистам в министерстве здравоохранения.

(сс) Alberto Giuliani Врач в конце рабочей смены в госпитале для больных COVID-19. Италия

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Выздоровели206 015человек, за день этот показатель увеличился на353(днем ранее — на192).

Число подтвержденных носителей выросло на878 (днем ранее — на953). Количество новых случаев снижается третий день подряд.

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет261 174. В настоящее время заражены19 714человек — на519больше, чем днем ранее.

Количество актуально заражённых (непрерывно снижавшееся с конца апреля до начала июля) растёт уже четвертую недели подряд. За это время оно увеличилось на 7500, то есть на 60%. При этом почти не увеличивается количество умерших: врачи связывают это с изменением среднего возраста заражённых — теперь это почти всегда молодые люди и люди среднего возраста.