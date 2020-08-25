Москва, 25 августа, 2020, 18:19 — ИА Регнум. Вопрос о переходе на карантин будет решаться для каждой школы отдельно. Об этом 25 августа главе партии «Справедливая Россия» Сергею Миронову заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Obrnadzor.gov.ru Министр просвещения РФ Сергей Кравцов

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Он подчеркнул в очередной раз, что все школы 1 сентября откроются в очном режиме.

Закрытия учебных заведений Кравцов не исключает. Но, по его словам, это будет точечно, как при сезонном гриппе.

Министр также уточнил, что если будет принято решение о переходе школы на удаленный режим обучения, то образовательный процесс прерван не будет. «Если школы переходят на карантин, то информационная система обеспечивает непрерывный образовательный процесс», — добавил Кравцов, отметив, что Zoom и Skype заменяют на отечественную систему.