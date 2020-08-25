Москва, 25 августа, 2020, 17:58 — ИА Регнум. В рамках новых рекомендаций Роспотребнадзора и распоряжений департамента образования и науки Москвы ГБОУ «Вешняковская школа» Москвы подготовила для своих учеников специальное расписание, согласно которому учащиеся будут разделены на четыре потока. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявила заместитель директора по контролю за качеством образования Екатерина Белова.

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«Звонки мы, естественно, отменяем. Они у нас были в соответствии с рекомендациями СанПиН. Но в связи с вводом нового режима мы их отключаем. У нас уже составлено расписание, в котором учащиеся разделены на четыре потока. Начало занятий у нас будет не ранее 8:00, как и было рекомендовано, и первый поток начинает своё обучение в 8:10. Поскольку в нашем комплексе начальная школа обучается в отдельных корпусах, а средняя и старшая — в отдельных, у нас нет такого, что в первом потоке идут строго младшие классы. Соответственно, в одном корпусе это могут быть четвёртые классы, в другом — пятые и шестые», — сказала Белова.

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По её словам, специалисты постарались вывести пятые и шестые классы на первый поток, а на последний поставить 10 и 11 классы: «Всё-таки [старшеклассники] — более взрослые дети, и у них более чёткое представление временных рамок. Первоклассников в первый месяц мы вывели на время чуть-чуть попозже, потому что за 15 минут входа они просто ничего не успеют, а родителям, которые доводят своих детей до школы, обязательно нужно увидеть, как их ребёнка взяли за руку и повели, как ему помогли. Первый класс требует немного большего времени. Мы сделали так, что третий поток заходит до 8:40, а вот первоклассники заходят позже, и у них будет временной отрезок аж в полчаса. Это связано ещё и с тем, что у первоклассников в первые месяцы учёбы всего три урока. Поэтому мы можем их сдвинуть, чтобы они вовремя заканчивали».

Белова отметила, что в школе будут открыты дополнительные входы для запуска детей: «Время будет отдельное для каждой параллели: например, пятые классы будут начинать обучение, условно говоря, в 8:40. Соответственно, у нас пять пятых классов, мы открываем четыре входа, поскольку у нас в каждом классе — разное число учеников, мы посмотрели, как они будут успевать проходить. Пятые, шестые и седьмые классы всё-таки уже понимают, куда им идти, в какой кабинет. Они заходят в здание в центральные входы, отмечаются по своей карточке. В других входах мы сделаем карт-ридеры. Мы заканчиваем подготовку документа для родителей — в какое время и в какой вход заходит каждый класс. У нас не будет «плавающего» расписания для входа, то есть, каждый класс будет заходить строго в определённый вход и в определённое время».