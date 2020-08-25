Ростов-на-Дону, 25 августа, 2020, 16:54 — ИА Регнум. В Ростовской области новый учебный год начнётся в очном формате. Об этом в ходе онлайн-брифинга 25 августа сообщил первый заместитель донского губернатора Игорь Гуськов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школьный класс

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"Нет, никаких вахтовых методов [обучения не предвидится]. 1 сентября все 440 тыс. школьников Ростовской области, в том числе 50 тыс. первоклассников, сядут за парты, и в очном режиме начнётся учебный год», — сказал спикер, отвечая на вопросы журналистов.

По его словами, вероятность дистанционного обучения по таким предметам, пока равна нулю. Работа будет продолжена в обычном режиме, однако «всё будет зависеть от развития эпидситуации».