Анапа, Краснодарский край, 25 августа, 2020, 16:23 — ИА Регнум. 107 га составляет общая площадь возгорания лесной подстилки в Анапе Краснодарского края, об этом сообщили в пресс-службе администрации края по итогам заседания КЧС по ликвидации пожаров. Губернатор края Вениамин Кондратьев вылетел в Анапу, чтобы провести на месте заседание оперштаба, оценить ущерб и пообщаться с представителями МЧС.

23.mchs.gov.ru Тушение лесных пожаров в Краснодарском крае

«Лесная подстилка горит в труднодоступных местах. На ликвидацию огня брошены все силы, работает авиация. Для усиления прибыл самолет МЧС России Ил-76 из Московской области, ждем борт из Красноярска. Угрозы людям и населенным пунктам нет. Андрей Алексеенко (вице-губернатор — ред.) возглавит оперативный штаб. Прошу докладывать мне лично обо всех изменениях ситуации. Главная задача — справиться с огнем до наступления темноты», — сказал губернатор Вениамин Кондратьев на заседании КЧС.

На 25 августа на территории Кубани действует четыре крупных пожара, три локализованы. Самая сложная ситуация — в Анапе, где общая площадь, пройденная огнём, составила 107 га.

В тушении пожаров в регионе задействованы около 750 человек и 152 единицы техники, включая плавсредства и авиацию МЧС России. Воздушные судна сделали более 80 сбросов воды объемом порядка 500 тонн, работа продолжается.