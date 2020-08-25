Москва, 25 августа, 2020, 10:46 — ИА Регнум. За сутки в РФ выявили ещё 4696 носителей коронавируса. Об этом сообщили 25 августа в оперативном штабе Москвы.

Павел Соболев ИА REGNUM Заболевший коронавирусом в палате

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Новые случаи зафиксированы в 84 регионах РФ. Больше всего их в Москве — 681. Далее следуют Петербург — 179, Подмосковье — 143, Ростовская область — 130, Хабаровский край — 125, Ставрополье — 123. В группе лидеров Нижегородская и Свердловская области, а также Красноярский край.

Всего в России с начала распространения выявили 966 189 случаев заражения коронавирусом.