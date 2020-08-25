Токио, 25 августа, 2020, 08:55 — ИА Регнум. Бывший министр юстиции Кацуюки Каваи и его супруга депутат Анри Каваи не признали свою вину на первом слушании в Токийском окружном суде. Об этом 25 августа информирует агентство Kyodo.

總統府 Кацуюки Каваи

Как сообщало ИА REGNUM, в июне чета Каваи была арестована по подозрению в злоупотреблениях и предполагаемом подкупе избирателей во время выборов в парламент.

По версии обвинения, Кацуюки Каваи, известный своими тесными связями с премьер-министром Синдзо Абэ, раздавал деньги избирателям, включая местных политиков, в префектуре Хиросима в обмен на голоса в поддержку своей супруги Анри на выборах в парламент в июле 2019-го. Бывший министр раздал в общей сложности 270 тыс. долларов среди 100 человек. Его супруга Анри обвиняется как соучастница. Как предполагается, она дала взятку пяти лицам на общую сумму в размере 16 тыс. долларов.

Кацуюки не отрицал того, что давал деньги. Однако он сказал, что «это не значит, что я просил их голосовать [за Анри] и оказывать поддержку в ее избирательной кампании».

Анри сказала, что она «никогда не вступала в сговор со своим мужем и не давала взятку в обмен на место в парламенте». Она добавила, что ее муж давал деньги политикам в качестве поддержки их избирательной кампании в местных выборах или в качестве поздравления.

Судебный процесс по делу супругов Каваи затянется в связи с необходимостью вызвать большое количество свидетелей.

Напомним, что Анри Каваи получила одно из двух мест в парламенте от округа Хиросима как кандидат от правящей Либерально-демократической партии.

Обвинение сказалось и на рейтинге администрации премьер-министра Абэ.