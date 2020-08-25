Кызыл, 25 августа, 2020, 07:33 — ИА Регнум. Глава Тувы Шолбан Кара-оол прокомментировал повторное заражение коронавирусом. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он опубликовал видео из медицинской палаты, отметив, чтобы его не спешили хоронить.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Да, земляки, оказалось, что эта зараза может ужалить и дважды. Я опять здесь, в инфекционной больнице, опять COVID-19… во второй раз заболел. Но, как и в первый раз, я к нему с презрением отношусь, знаю, что эта болезнь смертельно опасная, но к нему нужно относиться с презрением», — отметил он.

По его словам, он заболел, потому что почти поверил, что дважды не заражаются. Он добавил, что во второй раз болезнь протекает иначе. Если в первый раз у него болело в районе груди, то сейчас есть сильные головные боли.

Как сообщало ИА REGNUM, в первый раз руководитель региона был госпитализирован с коронавирусом в Республиканскую инфекционную больницу в конце мая.

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