Минск, 24 августа, 2020, 23:15 — ИА Регнум. Министерство обороны Белоруссии приводит отдельные воинские части в высшие степени боеготовности, сообщает 24 августа пресс-служба военного ведомства республики.

Mil.by Белорусские артиллеристы

Отмечено, что эти меры предпринимаются в рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных сил.

«С 24 августа по распоряжению министра обороны Беларуси под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных Сил проводится третий этап комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил. В ходе проверки предусматривается приведение отдельных воинских частей в высшие степени боевой готовности с призывом военнослужащих из запаса», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии 28−31 августа пройдут масштабные военные учения в Гродненской области у границы с Литвой.

При этом президент Белоруссии Александр Лукашенко уже неоднократно заявлял о возникшей угрозе внешнего вторжения с Запада на фоне попытки захвата власти прозападной «оппозицией».

Напомним, 22 августа Лукашенко приказал министру обороны Белоруссии Виктору Хренину реагировать без предупреждения на любую попытку нарушения государственной границы с западного направления.