Курск, 24 августа, 2020, 21:23 — ИА Регнум. В Курской области с 1 сентября к занятиям приступят 116,8 тысяч обучающихся, в том числе почти 12,6 тыс. первоклассников, более 42 тысяч дошкольников и около 28 тысяч получающих среднее профессиональное образование. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные приводит региональный комитет образования и науки.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна Дистанционное обучение

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Более 51 тысячи учеников начальных классов в 2020—2021 учебном году будут обеспечены горячим питанием. На это из федерального бюджета выделят 152,7 млн рублей, 44 млн рублей — из регионального и муниципального бюджетов.

С приближением 1 сентября у родителей возникает всё больше вопросов об учебном процессе в условиях рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавируса. Например, родительское сообщество волнует закупка дезинфицирующих средств, средства индивидуальной защиты и бактерицидных ламп. Чиновники отвечают, что деньги на эти цели выделяет учредитель образовательной организации «или иной источник». Средства родителей на эти цели привлекаться не должны, а если их права нарушают — в регионе с 2019 года действует «горячая линия» по вопросам незаконного сбора денежных средств в образовательных организациях.

Вопросы вызвало и распределение детей по учебным классам. В частности, родителей интересовало, должна ли соблюдаться безопасная дистанция в 1,5 метра в кабинетах, где занимаются дети. Однако такой рекомендации Роспотребнадзор не давал, отмечают в комитете. Школьники также не должны носить на уроках маски. При этом родители школьников сходятся во мнении, что лучше проводить занятия в ограниченных условиях, чем возвращаться к дистанционному обучению.

Вопросы родительских сообществ, которые остаются без ответа, выявляют и проблемы, с которыми придётся столкнуться школам региона. Например, пока школы ради экономии места и закрепления кабинетов за определёнными классами возвращаются к занятиям в две смены, некоторые не успели отойти от двусменной системы. В небольших сельских школах, жалуются родители не всегда предусмотрен штатный медицинский персонал, который, по идее, должен отвечать за термометрию и изоляцию детей с признаками ОРВИ.