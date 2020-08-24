Берлин, 24 августа, 2020, 18:57 — ИА Регнум. На интоксикацию у российского блогера Алексея Навального указывают полученные клинические данные, сообщили 24 августа в берлинской клинике Charite.

Minzdravkk.ru Медицинская лаборатория

«Клинические данные указывают на интоксикацию субстанцией группы блокаторов холинэстеразы», — сообщили в Charite.

При этом, как указывает медицинское учреждение, «конкретная субстанция до сих пор неизвестна».

По данным администрации лечебного учреждения, Навальный сейчас находится в отделении интенсивной терапии. Его состояние — искусственная кома, при этом «острой угрозы жизни в настоящее время нет».

Также врачи затрудняются дать прогноз по исходу болезни. В частности, они говорят, что не могут «исключать долгосрочных последствий», прежде всего — пострадает или нет нервная система.

Уточняется, что для лечения российского блогера применяется атропин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Навальный потерял сознание в самолёте на пути из Томска в Москву и был доставлен в омскую больницу. Затем его доставили в Берлин, где немецкие врачи занимаются его обследованием и лечением.