Екатеринбург, 24 августа, 2020, 18:49 — ИА Регнум. Новые требования санитарной безопасности в учебных учреждениях встретили понимание не только педагогического сообщества, но и родителей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в руководстве лицея № 12 (Екатеринбург).

Алексей Колчин ИА REGNUM Термометрия в школе Екатеринбурга

В организации со всей ответственностью подошли к разделению входных потоков школьников. В пропуске детей в здание школы примет участие родительская общественность. Родители-добровольцы уже взялись помочь с термометрией: восемь человек будут измерять учащимся на входе температуру.

Часть предметов в учреждении будут преподавать дистанционно. Впрочем, доля онлайн-обучения будет небольшой: около четырёх часов в неделю. В частности, в таком формате можно организовать уроки физкультуры и ОБЖ, уверены в руководстве.

Школьники смогут находиться в здании лицея без масок. Учителям же раздадут специальные медицинские экраны. Впрочем, обязывать носить их постоянно не будут — экраны закупили на экстренный случай. Медицинские маски будут носить сотрудники пищеблока, в масках сидят охранники.

В лицее хватило помещений, чтобы разместить классы в отдельных кабинетах. Если 5−7 классы будут сидеть в своих помещениях, то 8−10 классы дополнительно будут посещать кабинеты физики, химии и информатики.

К началу учебного года в лицее уже готовы. Руководство учебного учреждения даже намерено провести праздничную линейку для 1-х и 11-х классов.