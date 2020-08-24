Москва, 24 августа, 2020, 18:30 — ИА Регнум. Белоруссия попала в тяжёлый политический кризис, который вряд ли сможет разрешиться без внешней поддержки. Об этом 24 августа заявил политолог Алексей Мухин на телеканале «Россия 24».

ИА REGNUM Акции протеста в Минске

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"Наша братская соседняя страна попала в очень серьёзный переплёт. Одна она не сможет оттуда выбраться, как Украина не смогла выбраться. Полагаю, что формат Союзного государства даёт нам очень серьёзные оперативные возможности для предупреждения катастрофы, но я согласен, что белорусы должны разрешить эту ситуацию самостоятельно в значительной мере», — заявил Мухин.

«В случае, если помощь будет действительно необходима, Россия всегда рядом», — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко порекомендовала белорусским коллегам прислушаться к киевским «дружеским» наставлениям и подчеркнула, что «прокладывание пути вперёд дубинками» не закончится ничем хорошим для Минска.