Москва, 24 августа, 2020, 18:25 — ИА Регнум. После втягивания Белоруссии в провокацию, увенчавшуюся задержанием 32 граждан России, Киев полностью себя дискредитировал и не может выступать в качестве партнёра и советника Минску. Об этом 24 августа заявил политолог Алексей Мухин на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

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"После того как Владимир Зеленский и СБУ втянули Александра Лукашенко в эту провокацию с 32 россиянами, я думаю, моральное право указывать что-то делать или нет у Украины просто не существует. Во всяком случае на данном этапе», — заявил Мухин.

Лукашенко попал в ситуацию, когда, с одной стороны, часть белорусского общества возмущена и дезориентирована его собственными жёсткими заявлениями, а с другой — президент борется с внешней агрессией, указал политолог.

«Агрессия, которая идёт со стороны Польши и Литвы в виде очень специфического контингента, который прибывает на территорию Белоруссии в виде медиавоздействия, в виде очень серьёзного медиаконтента, который не чурается с помощью фейка и разных других медиаприёмов демонизировать Лукашенко до крайности», — пояснил он.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко порекомендовала белорусским коллегам прислушаться к киевским «дружеским» наставлениям и подчеркнула, что «прокладывание пути вперёд дубинками» не закончится ничем хорошим для Минска.