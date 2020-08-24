Санкт-Петербург, 24 августа, 2020, 18:30 — ИА Регнум. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов 24 августа подтвердил, что традиционные линейки в День знаний пройдут только для первоклассников и выпускников. Он считает, что опыт дистанционного обучения, полученный петербургским образованием во время пандемии, поможет справиться с вызовами нового учебного года.

Алексей Колчин ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «К чему готовиться родителям — как будут работать школы с 1 сентября?»

"Требования безопасности детей остаются для нас принципиальными. Школы будут соблюдать дополнительные санитарные правила, установят санитайзеры. Учителя будут пользоваться масками или защитными экранами. За каждым классом будет закреплён постоянный кабинет», — отметил губернатор в обращении к горожанам на «Радио России. Санкт-Петербург».

Он считает, что в новый учебный год Петербург вступает подготовленным, получив критический опыт весны 2020 года.

«Когда в 160 странах мира был прерван образовательный процесс, наши учителя продолжили обучать детей онлайн и разработали новые методики, — подчеркнул Беглов. — В период пандемии учителя стали тоже героями, как и медики. Педагоги помогали ученикам начальной школы адаптироваться к новому формату, а выпускникам — подготовиться к сдаче ЕГЭ».

Беглов обратил внимание, что по итогам ЕГЭ каждый четвертый петербургский выпускник набрал более 80 баллов, и в этом году в Петербурге рекордное количество стобалльных результатов единого госэкзамена — 629.

Губернатор также подчеркнул, что с 1 сентября все учащиеся начальной школы будут обеспечены бесплатным горячим питанием, как поручил президент. Город также сохранит все ранее введенные региональные надбавки педагогам.