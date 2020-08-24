Минск, 24 августа, 2020, 18:09 — ИА Регнум. Об освобождении от должности посла Белоруссии в Словакии Игоря Лещени сообщает 24 августа БелТА.

Slovakia.mfa.gov.by Игорь Лещеня

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Белорусский президент Александр Лукашенко подписал соответствующий указ сегодня, 24 августа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Лещеня в разгар антивластных протестов в Белоруссии объявил о своей поддержке этих акций.