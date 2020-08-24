Москва, 24 августа, 2020, 18:06 — ИА Регнум. Попытки украинских политиков давать рекомендации белорусским властям выглядят совершенно нелепо, так как худшего примера для подражания, чем Украина, для Белоруссии найти невозможно. Об этом 24 августа заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров на телеканале «Россия 24».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Полёт. Украина

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"Честно говоря, пример Украины у белорусов стоит перед глазами. Что они могут посоветовать соседям своим, когда сами белорусы прекрасно видят, что произошло на Украине? Более того, этот сценарий украинский пугает сейчас не только белорусов, но пугает самих европейцев», — заявил Джабаров.

«Я бы на месте этого пресс-секретаря молчал. С кого брать пример? Развал страны, гражданская война на юго-востоке, разрыв всех братских связей? С чего брать пример? Пусть лучше они подумают над тем, как попытаться достичь восстановления отношений между братскими народами: русскими, белорусами и украинцами», — указал он.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко порекомендовала белорусским коллегам прислушаться к киевским «дружеским» наставлениям и подчеркнула, что «прокладывание пути вперёд дубинками» не закончится ничем хорошим для Минска.