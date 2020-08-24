Москва, 24 августа, 2020, 17:52 — ИА Регнум. Роспотребнадзор обновил методические рекомендации по работе музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев в условиях распространения коронавирусной инфекции. Об этом сообщили 24 августа в пресс-службе ведомства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Женщина в маске в музее

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В частности, ведомство разрешило музеям возобновить приём организованных туристско-экскурсионных групп. Кроме этого, снят запрет на реализацию соглашений между музеями и туристическими компаниями.

Согласно последним данным, в России выявлено более 961 тысячи случаев заражения коронавирусом, 4744 из которых — за последние сутки. Скончались 16 448 пациентов с COVID-19, более 773 тысяч человек излечились и были выписаны из больниц.