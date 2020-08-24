Москва, 24 августа, 2020, 17:51 — ИА Регнум. Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил правоохранительным органам провести рейды против продавцов лекарств якобы от коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 24 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Аптека

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"В российских аптеках начали продавать фейковых лекарства от коронавируса. Призываю правоохранительные органы незамедлительно провести рейд против недобросовестных фармацевтов, продающих плацебо под видом лекарств. В дальнейшем борьба с этим видом мошенничества должна стать приоритетом», — заявил Миронов.

Ранее на одном из российских телеканалов появился сюжет об аптеке, продававшей под видом лекарств от COVID-19 настойку на ящерицах и сахарное драже.